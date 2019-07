L’uomo del giorno – Gareth Bale, ‘mister 100 milioni’: fu il suo il primo trasferimento a ‘tre cifre’

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Gareth Bale, che compie 30 anni. L’attuale calciatore del Real Madrid può benissimo essere definito ‘mister 100 milioni‘. Il suo passaggio dal Tottenham ai blancos nel 2013 fu infatti il primo trasferimento a ‘tre cifre’: 101 i milioni spesi dagli spagnoli per assicurarsi l’ala gallese. A guardare la situazione oggi, viene quasi da ridere: a distanza di ‘soli’ sei anni, quella cifra è stata replicata tantissime volte, anzi in diversi casi superata.

La carriera di Bale, iniziata alla Saints Academy del Southampton che lo ha fatto esordire a soli 16 anni, ha spiccato il volo con l’arrivo a Londra, sponda Hotspurs. In sei stagioni al Tottenham, il gallese si è trasformato da giovane promessa dalle guance rosse a leader assoluto della squadra con Luka Modric. Nell’ottobre 2010 è autore della sua migliore performance individuale, una tripletta a San Siro contro l’Inter campione d’Europa, facendo letteralmente impazzire la difesa nerazzurra e confermandosi uno dei più interessanti giovani in circolazione. Il gallese si è poco a poco imposto anche in Premier League, vincendo per due volte il premio di giocatore dell’anno ed eguagliando il record di giocatori del calibro di Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Alan Shearer. Nell’ultima stagione in Inghilterra ha segnato 26 gol stagionali, tra cui il gol partita nel sentitissimo derby con l’Arsenal, conquistando anche il premio di miglior giovane dell’anno. Nell’estate del 2013 lo storico passaggio alle merengues: 101 milioni, allora il trasferimento più oneroso di sempre. Alti e bassi hanno caratterizzato il suo rendimento a Madrid: da un lato è stato grande protagonista delle quattro vittorie dei blancos in Champions League, lasciando il segno soprattutto nelle finali contro Atletico Madrid (la ‘Decima’ nel 2014) e Liverpool (doppietta decisiva l’anno scorso). Dall’altro lato, le sue sei stagioni al Real sono state scandite da un serie infinita di infortuni, quasi trenta da quando indossa la maglia madrilena, con un totale di più di 60 partite saltate. In più, la richiesta di avere più spazio nell’undici titolare ha spesso incrinato i rapporti con i vari allenatori, da Ancelotti a Lopetegui fino a Zidane. Quest’estate è dato sul piede di partenza. Indossando la maglia della nazionale del Galles, con 31 gol in 77 partite, Bale è diventato il miglior marcatore nella storia dei Dragoni, superando una leggenda come Ian Rush.