L’uomo del giorno: Gianluca Vialli, tra la lotta al tumore e l’interesse per la Sampdoria

Nuovo appuntamento con la rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno“, che dedica oggi ampio spazio a Gianluca Vialli, il quale compie 55 anni. L’ex attaccante è di recente passato agli onori della cronaca per aver raccontato la sua lotta contro il tumore, situazione che lo ha reso più forte, come da lui stesso affermato. Inoltre, sono attese novità per quanto riguarda il possibile acquisto della Samp, con nuovi scenari in questi giorni dopo la smentita di un mese fa del gruppo di cui fa parte.

Ma percorriamo brevemente la sua carriera, che lo ha visto protagonista in positivo. Cresce calcisticamente tra Pizzighettone e Cremonese, squadra con cui esordisce in prima squadra e in quattro anni segna più di 20 reti. Nell’84 passa alla Sampdoria, e saranno sei stagioni di grandi successi. Con l’attuale Ct della Nazionale Roberto Mancini forma una delle coppie tutte italiane più forti di sempre, che permette ai blucerchiati di conquistare una Coppa delle Coppe e uno storico scudetto. Nel ’92 Vialli passa alla Juventus e continua a vincere, alzando al cielo da capitano la Coppa Campioni del ’96. Chiude la carriera al Chelsea con il doppio ruolo calciatore-allenatore. Intraprende così la carriera in panchina, sempre a Londra. Due anni e poi il passaggio al Watford. Nel 2002 la sua ultima esperienza da tecnico.