L’uomo del giorno – Graziano Pellè, quel rigore all’Europeo e l’esilio’ in Cina

La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata a Graziano Pellé, calciatore dello Shandong Luneng che compie 34 anni.

L’attaccante è stato preso di mira dopo l’errore all’Europeo del 2016 in Francia quando, nella lotteria dei rigori ai quarti di finale contro la Germania, provò a ‘prendersi gioco’ di Neuer mimando il gesto del cucchiaio, ma il suo tiro finì fuori. Il suo, come altri errori, contribuirono all’eliminazione dell’Italia di Conte dalla competizione. Dopo quel torneo, che al di là dell’episodio sopracitato vide l’attaccante pugliese tra i migliori degli azzurri (2 reti per lui), Pellé decise di ‘esiliare’ in Cina, scegliendo una strada che negli ultimi anni stanno seguendo in tanti.

La carriera. Il calciatore, che tra le sue caratteristiche migliori ha la forza fisica e il gioco aereo, cresce tra Copertino e Lecce, con cui esordisce in prima squadra nel 2003. I gol inizia a segnarli in Serie B, tra Crotone e Cesena, ma è all’estero che fa vedere tutto il suo repertorio: due le esperienze in Olanda, all’Az Alkmaar la prima e al Feyenoord la seconda, ma è in quest’ultima occasione che segna 50 reti in 57 presenze in due anni. Passa così in Premier, al Southampton, in cui segna 23 reti in 68 presenze dal 2014 al 2016. Infine, come detto, l’esperienza in Cina.