L’uomo del giorno: Lamberto Zauli, ‘Zidane della Serie B’

La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb celebra oggi Lamberto Zauli, che compie 48 anni. E’ l’attuale tecnico della Primavera della Juventus, ma da giocatore era considerato lo ‘Zidane della Serie B‘. Motivo? Le caratteristiche e il ruolo, simili, con i dovuti paragoni, all’ex calciatore francese: Zauli giocava da trequartista, dotato di un fisico possente era abile sui calci piazzati e possedeva un buon senso del gol.

Cresce calcisticamente tra Grosseto e Modena, squadra quest’ultima con cui ha esordito in prima squadra. La svolta è a Ravenna, con cui conquista la Serie B, prima di farsi definitivamente conoscere a Vicenza, in Serie A. E’ protagonista del raggiungimento della semifinale in Coppa delle Coppe. Dopo un anno importante al Bologna, tre stagioni al Palermo. Chiude la carriera al Bellaria Igea Marina dopo le esperienze con Sampdoria, Bologna di nuovo e Cremonese. Ricca anche la sua carriera da allenatore.