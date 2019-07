L’uomo del giorno – Nicolò Zaniolo, stagione a due facce: si attende il boom

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ celebra oggi Nicolò Zaniolo, che compie 20 anni. Stagione, l’ultima, in cui il giovane calciatore si è fatto conoscere per le sue buone prestazioni alla Roma. Annata però a due facce: molto bene con Di Francesco, in ombra con Ranieri. Deluse le aspettative anche all’Europeo Under 21, in cui raccoglie la squalifica e il richiamo di Di Biagio.

Ma andiamo con ordine. Dopo aver iniziato da bambino in una scuola calcio vicina alla Salernitana, si sposta in Liguria (il padre è genovese). Cresce al Genoa, ma molto importanti saranno i sei anni a Firenze e l’ultimo all’Inter. I nerazzurri, però, decidono di inserirlo all’interno della trattativa che porterà Nainggolan a Milano. Zaniolo non farà rimpiangere il ‘Ninja’ nella capitale: la prima parte di stagione è infatti condita di ottime prestazioni, tra buone giocate, gol e assist. Qualcosa cambia, nell’utilizzo e nel ruolo, con l’arrivo di Ranieri: il centrocampista non brilla come prima. Data la giovanissima età e le buone qualità, però, la speranza è che questa possa essere la stagione della consacrazione definitiva, grazie magari alla sapiente mano di un tecnico come Fonseca che sa curare bene la fase offensiva e sa lavorare coi giovani.