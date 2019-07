L’uomo del giorno – Patrick Kluivert, ‘meteora’ in Italia: e quelle accuse di omicidio colposo…

La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ celebra oggi Patrick Kluivert, che compie 43 anni. L’ex attaccante olandese è passato anche dall’Italia, al Milan, ma con poca fortuna. Una sola stagione, negativa, prima degli anni d’oro al Barcellona in cui è riuscito a ripetere quanto fatto prima nell’Ajax. Anche in Nazionale è uno dei marcatori più prolifici, con ben 40 reti in 79 presenze.

E’ ad Amsterdam che cresce, per poi esordire in prima squadra ed iniziare a far capire a tutti quanto vale. In Olanda segna 39 gol in 70 partite, ma questi anni sono a lui anche noti per alcune vicende non passate di certo inosservate. Nel 1995 è infatti accusato di omicidio colposo, per eccesso di velocità, e viene condannato a 240 ore di lavoro socialmente utili. Due anni più tardi è invece accusato di stupro, ma il caso viene archiviato per mancanza di prove. E’ il 1997 e Kluivert arriva in Italia: con i rossoneri solo 9 reti tra campionato e Coppa Italia, il calciatore delude le aspettative e viene venduto. Lo acquista il Barcellona, con cui in sei anni segna 83 reti in 182 presenze. Nel 2004 va via e non riesce più a ripetere quanto fatto in passato. 14 le reti in 4 anni tra Newcastle, Valencia, PSV e Lilla. Chiude con la carriera da calciatore nel 2008, prima di intraprendere quella da allenatore.