Uruguay, “El Loco” Abreu torna in campo: record su record per il 43enne attaccante [VIDEO]

Alla soglia dei 43 anni e dopo aver vinto alla sua prima esperienza da allenatore il campionato di El Salvador con il Santa Tecla, Sebastian Abreu rimette gli scarpini ai piedi. El Loco, secondo il portale “Ovacion”, tornerà in campo nel massimo campionato uruguaiano con la maglia del Boston River: si tratta del 29° club in carriera per l’attaccante, già nella storia da quando, firmando nel 2017 con i cileni l’Audax Italiano, ha battuto il record del portiere tedesco Lutz Pfannenstiel che si era fermato a 25 squadre. Abreu, che ha giocato in Uruguay, Argentina, Spagna, Grecia, Israele, Brasile, Messico, Paraguay, Ecuador, El Salvador e Cile, ha vissuto l’apice della sua carriera durante il Mondiale 2010 in Sud Africa, quando segnò il gol vittoria nei quarti di finale contro il Ghana, qualificando la Celeste per le semifinali. In quell’occasione rese onore al suo soprannome “El Loco” (Il Pazzo) calciando il rigore decisivo della serie con il cucchiaio.

¡Por eso le dicen ‘Loco’! 🇺🇾 Washington Sebastián Abreu se atrevió a hacerlo en un Mundial contra 🇬🇭 Ghana. ¡🔄 si es el mejor penal a lo ‘Panenka! pic.twitter.com/P8iNgo6D2D — Jimena Alvarez (@Jimena_Alvarez) 18 dicembre 2017