USA vs Olanda: chi alzerà la coppa? Le previsioni di William Hill per le sfide finali dei Mondiali femminili

Dopo un mese di partite emozionanti, i Mondiali di calcio femminile sono a un passo dalla conclusione. Il weekend si preannuncia caldissimo, viste le finali in programma per assegnare le prime quattro posizioni della classifica globale. Si parte sabato con lo scontro tra Inghilterra e Svezia, che si giocheranno il terzo e il quarto posto. Secondo le previsioni di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, le favorite sono le inglesi, la cui vittoria è in vetrina a 1.65. La voglia di rivincita dopo il 2-1 incassato nel match contro le americane e, soprattutto, dopo un rigore sbagliato nei minuti finali, sarà di certo il motore della formazione d’oltre Manica. Attenzione però alla squadra avversaria, ormai certificata come rivelazione di questo Mondiale. Le svedesi, infatti, nonostante vedano la possibilità di vittoria lontana a 4.80, hanno già ribaltato diversi risultati in passato: l’ultimo in ordine di tempo è quello dei quarti contro la Germania, eliminata per 2-1. Il pareggio, che affiderebbe il match ai tempi supplementari, è valido per 4.00. Anche le quote sulla vincente del terzo posto vedono l’Inghilterra avanti a 1.33, mentre la formazione gialloblù insegue a 3.25.

Domenica le luci saranno tutte puntate sulle protagoniste del Mondiale, che si sfideranno per aggiudicarsi il primo posto del torneo. In programma c’è il big match tra USA e Olanda, che rappresenta uno scontro tra titani, visti i rispettivi titoli di campionesse del mondo in carica e campionesse d’Europa. L’undici a stelle e strisce andrà alla caccia del quarto titolo iridato, il secondo consecutivo dopo il trionfo in Canada di quattro anni fa. Le statunitensi partono con il favore delle quote per questa partite: 1.40 è il moltiplicatore a loro assegnato da William Hill. La formazione trascinata da Alex Morgan avrà anche il vantaggio di disporre delle energie risparmiate nell’incontro con le inglesi, chiuso nei tempi regolamentari. Non sarà lo stesso per le Orange che, invece, contro la formazione svedese hanno superato le avversarie solo ai tempi supplementari: sarà questo un fattore decisivo per le sorti del match? La vittoria olandese è associata all’altissimo moltiplicatore di 8.50, mentre la X è in lavagna a 4.33.

Le quote in dettaglio*:

Sabato 6 luglio

1.65 Inghilterra, 4.00 pareggio, 4.80 Svezia

Domenica 7 luglio

1.40 USA, 4.33 pareggio, 8.50 Olanda