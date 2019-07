Valderrama diventa idolo sui social, la nuova acconciatura spopola: l’ironia del web [FOTO]

Carlos Valderrama è sempre stato un personaggio pittoresco. L’ex nazionale colombiano ha sempre fatto parlare dei suoi capelli. Famoso per la sua folta chioma bionda e riccia, Valderrama ha deciso di cambiare radicalmente look passando al liscio. La nuova pettinatura, che è diventata subito virale sui social network ed in particolare su Instagram, ha ottenuto oltre 100 mila “Mi piace”.

Il nuovo look è stato scelto da Valderrama per uno spot pubblicitario per Codere, multinazionale che produce terminali per giocare nelle sale scommesse. L’ex colombiano ha scherzato sul suo profilo addossando la colpa alla moglie: “Oggi, alla mia piccola Elvira Redondo, è venuto in mente di lavarmi i capelli”. Non sono mancati i commenti ironici e divertiti degli utenti: da chi lo paragona a Mufasa de “Il Re leone” a chi, invece, vede la palese somiglianza con Demo Morselli, noto musicista e personaggio televisivo.