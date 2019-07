Venezia, Tacopina esulta: “Grande gioia ma ho perso cinque anni di vita. Il futuro? La promozione in A”

“Dico solo che ci hanno restituito d’ufficio quello che ci spettava di diritto, ma in queste settimane ho perso cinque anni della mia vita perché non riuscivo a capacitarmi di quanto successo. Pur nella grande gioia del momento rimane l’amarezza per come è stata gestita la vicenda e per quello che ha subito il Venezia e i suoi tifosi. Non è possibile imporre un playout a quasi un mese di distanza dalla fine della regular season e attendere metà luglio per chiudere la pratica“. Sono queste le parole del presidente del Venezia Joe Tacopina poche ore dopo la decisione del Consiglio Federale di riammettere i lagunari in Serie B in favore del Palermo.

“Finalmente è finita, ora pensiamo al futuro. Obiettivi? Noi puntiamo sempre al massimo risultato, dunque alla promozione in A, ma sappiamo che il campo spesso regala verdetti inaspettati. Vedi la tante, troppe difficoltà del torneo scorso. E allora cercheremo di non sbagliare in sede di mercato per migliorare una rosa ancora incompleta. E ci affidiamo al grande entusiasmo di mister Dionisi, col ds Lupo abbiamo cercato di trovare un allenatore che sposasse spettacolo e realismo, insomma vogliamo ammirare un Venezia capace di vincere ma anche di giocare bene al calcio“.