Zaniolo, parla l’agente Claudio Vigorelli: “Nessuna trattativa, è patrimonio della Roma”

“Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”. Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo del contratto. “Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di Nicolò. Con l’ex direttore sportivo Monchi e Ricky Massara – spiega Vigorelli – avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto”.

“Dal primo luglio Petrachi ha assunto il ruolo di direttore sportivo della Roma. In attesa di incontrarlo, colgo l’occasione per fargli i complimenti pubblicamente per il suo nuovo incarico”, prosegue l’agente di Zaniolo. “Nicolò è un patrimonio della Roma che ha creduto prima di tutti nel suo talento e come tale dovrà essere preservato. Per questo è fondamentale costruire insieme il percorso più idoneo a valorizzarlo“, conclude Vigorelli.