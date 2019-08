Accadde oggi – 120 anni fa la nascita del Marsiglia con una ‘macchia’ pesantissima

Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi‘, giornata importante per i tifosi del Marsiglia, sono 120 anni dalla nascita del club francese. Il club può vantare 9 titoli di campione di Francia, 10 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe di Francia e una Champions League (1992-1993). Anche un episodio negativo come quello di corruzione e frode sportiva avvenuta nell’annata 1992-1993 che vide coinvolte le due squadre francesi. L’Olympique Marsiglia il 20 maggio 1993 l’OM giocò a Valenciennes l’anticipo della 36esima giornata di Campionato in vista della finale europea contro il Milan e vinse per 1-0 con rete decisiva di Basile Boli. Il 22 maggio 1993 il calciatore del Valenciennes Jacques Glassmann, denunciò un tentativo di corruzione fatto da Jean-Jacques Eydelie e il general manager Jean-Pierre Berne’s a Christophe Robert, Jorge Burruchaga e lui stesso.

Il 24 giugno successivo vennero trovati 250 mila Franchi seppelliti nel giardino di Christophe Robert, il quale confessò di averli ricevuti dopo la partita da Jean-Jacques Eydelie, che venne quindi arrestato. Eydelie, confessò di aver corrotto i giocatori del Valenciennes con 250 mila Franchi a testa, il Marsiglia venne escluso dalla Coppa Intercontinentale e dalla Supercoppa europea e al suo posto venne chiamato il Milan, fu revocato il titolo francese 1992-1993 e non prese parte neanche alla Champions League 1993-1994 e al suo posto fu chiamato il Monaco. Jean-Pierre Berne’s, Jean-Jacques Eydelie, Christophe Robert e Jorge Burruchaga vennero squalificati a tempo indeterminato.