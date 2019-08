Accadde oggi, 25 agosto 1928: in Europa compaiono i primi numeri di maglia

Il 25 agosto 1928 Arsenal e Chelsea diventano le prime squadre in Europa a scendere in campo con i numeri sulle spalle. Una svolta storica, perché i giocatori venivano riconosciuti molto più facilmente con i numeri di maglia. Ogni numero era assegnato a seconda della posizione in campo, cosa che rendeva ancor più semplice l’identificazione. E così si aveva l’1 per il portiere, il 2 e il 3 per i centrali di difesa, il 4, 5 e 6 per i mediani e dal 7 all’11 partendo da destra verso sinistra per gli uomini offensivi.