Allarme Juventus, altro contagio dopo Sarri: preoccupazione per l’esordio di campionato

Il precampionato della Juventus non è stato entusiasmante, il club bianconero adesso ha intenzione di fare sul serio e si prepara per l’esordio in campionato contro il Parma, una partita da non fallire per iniziare ufficialmente la stagione. Il tecnico Maurizio Sarri rischia seriamente di non essere in panchina a causa della polmonite e addirittura potrebbe saltare la sfida con la sua ex squadra, il Napoli. C’è preoccupazione per il rischio contagio. Si è verificato un altro episodio di cui è rimasto vittima un membro dell’ufficio stampa che si trova ancora in malattia dopo essere stato male al ritorno dalla tournée asiatica. La Juventus spera di evitare altri casi nei prossimi giorni in vista della partita contro il Parma.