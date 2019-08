Amichevoli, successo del Trapani: rinviata la partita del Bologna

“L’amichevole del Bologna contro la Primavera, originariamente prevista per giovedi’ a Sestola, e’ rinviata alla settimana prossima, in una giornata ancora da definire”. Lo ha reso noto oggi lo stesso club emiliano. Inoltre continua la preparazione del Trapani in vista del prossimo campionato di Serie B, successo in amichevole contro la Virtusvecomp Verona, squadra di serie C, per 2-1. Veneti in vantaggio con rete di Odogwu all’8′. Poi il Trapani ha ribaltato tutto negli ultimi dieci minuti del test: a segno prima Colpani e infine Corapi non sbaglia su calcio di rigore.