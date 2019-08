Le amichevoli, Brescia e Lazio convincono: il Parma supera la Sampdoria

Si sono giocate diversi amichevoli, successo del Sassuolo contro l’Alessandria. Decide la partita la rete siglata da Domenico Berardi, al 40′, servito da Caputo. Questa la formazione schierata da mister De Zerbi: SASSUOLO: Consigli (69′ Pegolo); Toljan (69′ Adjapong), Marlon (46′ Gravillon), Ferrari (69′ Peluso), Rogerio (69′ Tripaldelli); Traore’ (64′ Mazzitelli), Obiang (64′ Magnanelli), Locatelli (81′ Ghion); Berardi (46′ Brignola), Caputo (69′ Matri), Boga (69′ Raspadori). La Lazio continua a vincere, successo contro il Celta Vigo per 2-1 grazie alla doppietta firmata da Ciro Immobile. A nulla è valso il gol di Beltran sul finale di primo tempo. Ecco la formazioni di Inzaghi con il 3-5-2: Strakosha in porta, Vavro, Acerbi e Radu in difesa mentre sulle fasce agiscono Lazzari a destra e Jony a sinistra con Parolo, Leiva e Luis Alberto a centrocampo con Correa a supporto di Immobile.

Il Brescia vince in rimonta contro il Valladolid squadra che milita nella Liga spagnola. Sono gli iberici a passare in vantaggio al 18° del primo tempo con la rete di Sandro Ramirez, poi gli uomini di Corini pareggiano al 30° con Torregrossa. Il gol che decide il match arriva al 93° con Morosini, 2-1. Questa la formazione schierata da Corini: Joronen, Sabelli (56′ Semprini), Martella (45′ Mateju), Tonali (78′ Viviani), Magnani (45′ Chancellor), Spalek (65, Tremolada), Zmrhal (65′ Curcio), Donnarumma (65′ Aye), Torregrossa (65′ Morosini), Cistana (78′ Mangraviti). Vittoria per il Parma nella partita contro la Sampdoria, blucerchiati in vantaggio con Gaston Ramirez, la squadra di D’Aversa ribalta tutto prima con Inglese e poi con Sprocati.