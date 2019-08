Amichevoli, la Fiorentina vince il derby contro il Livorno

Si è giocata un’altra amichevole che ha visto in campo Fiorentina e Livorno in un derby sempre molto sentito. Ad aggiudicarsi la partita è stato il club viola che passa al “Picchi” grazie al gol al quarto d’ora di Sottil, grande conclusione al volo di sinistro che non ha lasciato scampo al portiere Zima, qualche minuto più tardi l’estremo difensore salva su un tiro di Chiesa, poi occasione per Agazzi, il suo tiro però viene deviato in angolo da Dragowski, nella ripresa Vlahovic lancia Chiesa che mette in rete ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finisce 0-1, buone indicazioni per Montella.