Le amichevoli, Politano risponde a Soler: nerazzurri ok ai rigori contro il Valencia, pesante sconfitta per l’Atalanta

Si sono disputate altre interessanti amichevoli, l’Atalanta perde contro il Getafe, pesante ko per la squadra di Gasperini, l’allenatore si affida alla coppia Muriel-Zapata con Gomez dietro. Getafe in vantaggio, dopo 10 minuti con Arambarri, inseritosi su un disimpegno all’indietro di Toloi, allo scadere del primo tempo salva Gollini. Damian nella ripresa raddoppia di testa (22′) su punizione dalla destra di Bergara, quindi Muriel (25′) riduce le distanze su rigore poi nel finale le altre reti di di Olivera (38′) di testa da calcio d’angolo e Angel al 3′ di recupero, gli spagnoli vincono 4-1. Nel big match pareggio tra Valencia e Inter, indicazioni per la squadra di Antonio Conte che non ha potuto schierare l’attaccante Lukaku, l’ex Manchester United si candida ad essere un grande protagonista. Contro gli spagnoli finisce 1-1, vantaggio del Valencia siglato da Soler al 38′, ci pensa Politano all’81’ a siglare il definitivo 1-1 su calcio di rigore. Si va ai calci di rigore, vittoria dell’Inter, decisivo l’errore di Garay e la trasformazione di Bastoni.