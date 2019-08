Amichevoli, colpo grosso della Roma contro il Lille: il Pordenone supera il Cittadella, tutte le partite

Si sono disputate altre partite interessanti valide per le amichevoli delle squadre italiane. Sette gol per l’Udinese di mister Tudor che, al Comunale di Manzano, ha battuto 7-0 il Cjarlins Muzane, squadra di Serie D, in rete le doppiette di Nestorovski, Teodorczyk e Gonzalez e il gol di Barak. La Roma di Fonseca ha vinto contro il Lille per 3-2, i transalpini hanno sbloccato il risultato al 19′ con Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante milanista George, poi è la Roma a salire in cattedra con i gol di Under (51′) e Zaniolo (62′), poi pareggio del Lille firmato da Araujo (73′) nel recupero la vittoria grazie alla rete di Cristante (90’+1′), ottime le prove di Zaniolo e Dzeko.

La Cremonese ha vinto 5-0 contro la Folgore Caratese, il risultato non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Colpo grosso del Pordenone contro il Cittadella, in rete Chiaretti e Strizzolo, inutile la rete di Iori. Il Venezia sorprende l’Empoli con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Capello.