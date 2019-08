Anelka, che frecciate: “Quando mi parlano di Juve cambio argomento, mi vergogno. Mia peggiore esperienza”

Nicolas Anelka, negli anni 2000, è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici in Europa. Tante reti ovunque è andato. Dove non è riuscito a lasciare il segno è stato però in Italia. Solo 3 presenze e appena 45 minuti con la maglia della Juventus, che lo aveva acquistato nel 2013.

L’attaccante non è riuscito a Torino ad esprimere il suo potenziale, come rivela a TuttoJuve. “Ho mantenuto un ottimo rapporto con la Juve: super giocatori che sono diventati amici, tifosi magici e tutti sono sempre stati cordiali e disponibili con me nel club. A livello di campo non è una esperienza che rimarrà impressa nella mia memoria. Avevo deciso di accettare la Juve perché è un grande club, con una buona storia e anche perché era al primo posto in Italia. Purtroppo, questa rimarrà la mia peggiore esperienza poiché ho giocato solo 45 minuti e non ho mai potuto indossare questa maglia allo Juventus Stadium. Sinceramente, quando qualcuno mi parla della Juventus cerco di cambiare subito argomento: mi vergogno del trasferimento!“