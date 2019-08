Arbitri Serie A, le designazioni per la prima giornata di campionato

Prende il via il campionato di Serie A. E’ stata affidata a Fabio Maresca di Napoli la partita Parma-Juventus, gara inaugurale per la stagione 2019/2020, in programma sabato 24 agosto alle 18. Il big match della prima giornata Fiorentina-Napoli, in programma sempre sabato alle 20.45 sarà invece diretta da Davide Massa di Imperia. Queste le designazioni della 1/a giornata: Parma – Juventus (24/8, ore 18) Maresca; Fiorentina – Napoli (24/8, ore 20.45) Massa; Udinese – Milan (ore 18) Pasqua; Cagliari – Brescia Abbattista; Roma – Genoa Calvarese; Sampdoria – Lazio Rocchi; Spal – Atalanta Manganiello; Torino – Sassuolo Mariani; Verona – Bologna Giua; Inter – Lecce (26/8, ore 20.45) La Penna.