Atalanta, contestazione per gli abbonamenti: la risposta del presidente Percassi

“Mi aspettavo delle critiche per gli aumenti, nonostante fino ad oggi avessimo praticato una politica di prezzi molto bassi. Non condivido invece la posizione di chi parla di ‘mancanza di rispetto'”. Sono le dichiarazioni del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, dopo le critiche e le contestazioni per i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione. “Se c’e’ un valore che ha sempre contraddistinto la mia presidenza e’ proprio il rispetto. Di questa squadra, di questi colori, della nostra storia, di tutti noi tifosi e della nostra citta'”. Quindi la difesa delle scelte sui tesseramenti: “I prezzi sono giusti e coerenti con il livello conquistato dall’Atalanta in questi anni – si legge nel comunicato -. Oltre ai risultati, stiamo costruendo qualcosa di unico e fantastico, a partire dal nuovo stadio, che rappresenta un investimento epocale. Nonostante questo, abbiamo confermato la squadra che ci ha portato in Champions rifiutando offerte clamorose sulla maggior parte dei nostri calciatori che una volta non avremmo mai potuto rifiutare”.

“Il pacchetto Family ha troppo spesso lasciato vuoti tanti posti allo stadio, percio’ abbiamo pensato a degli sconti singoli: l’agevolazione per gli Under 14 verra’ ampliata a tutti i ragazzi Under 18 (sconto del 50 per cento), per tutte le donne e gli Over 65 l’abbonamento avra’ uno sconto del 30 per cento. Per le due gare casalinghe di Parma si applichera’ un prezzo di un solo euro per tutti gli abbonati 2018-2019 per analogo settore. Io ho fatto il bravo ora fatelo anche voi Con affetto, forza Atalanta!”