“La Champions? Non voglio neanche immaginarmi come sarà il debutto. C’è solo da prepararsi e aspettare: quando arriva sarà speciale”. Così Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro di Zingonia. “E’ una cosa che ci siamo guadagnati, ci stiamo preparando per far bene fin da subito. Sarà una prova anche per noi, già in Europa League abbiamo fatto partite toste”, ha aggiunto il bomber colombiano. Accostato a diversi top club, Zapata è felice di restare all’Atalanta: “Non è mai arrivata una offerta che potesse portare me e il club a discutere. Sto lavorando per l’Atalanta e ho voglia di continuare a far bene per questa squadra e per questa gente”.