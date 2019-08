Atalanta esagerata, 9-1 al Monza! Scatenato Ilicic, segna anche Skrtel

L’Atalanta, già prima di iniziare, va a mille. Vittoria in amichevole per 9-1. No, l’avversaria non era una rappresentativa locale ma bensì una delle maggiori candidate al salto in Serie B e che ha dato filo da torcere fino all’ultimo alla Fiorentina in Coppa Italia: il Monza.

Ma questa Atalanta ormai non stupisce più e si prepara alla grande alla stagione che la vedrà anche impegnata in Champions League. Nel test contro la squadra di Berlusconi a segno nel primo tempo licic su rigore (23′), assegnato per il contatto Negro-Zapata, e Pasalic (26′) di testa su cross di Hateboer. Gol a raffica nella ripresa. Ancora Ilicic (3′) su punizione, Negro (5′) per i brianzoli sotto porta su lancio lungo di Mosti, Gomez (10′) a giro dal limite su appoggio all’indietro di Ilicic, Masiello (12′) di testa su cross di Reca dalla trequarti, Barrow (14′) in solitario partendo da sinistra, di nuovo il nazionale sloveno (31′) di destro deviato da Lora, il nuovo arrivato Skrtel (39′) irrompendo di testa su angolo di Gomez, e Colley allo scadere. Non hanno giocato Muriel per un principio di tonsillite e Castagne, che prosegue la riabilitazione al menisco mediale sinistro operato il 9 agosto.