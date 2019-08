Atalanta, Gasperini: “Il nostro obiettivo?” Il tecnico nerazzurro stupisce tutti

“Le nostre ambizioni? La salvezza!” Gian Piero Gasperini stupisce tutti. Il tecnico dell’Atalanta, alla vigilia dell’incontro con la Spal, predica umiltà e piedi per terra. E’ l’alba di una delle stagioni più importanti della storia nerazzurra, con la partecipazione alla Champions League, per questo l’allenatore degli orobici vola molto basso.

“Si riparte da zero – dice in conferenza – questo sarà un altro campionato: all’inizio non possiamo porci degli obiettivi, li troveremo strada facendo. Ci aspetta subito una partita impegnativa, con delle incognite e delle difficoltà, non solo perché è la prima del campionato ma anche per il valore della Spal. Il nostro obiettivo è partire bene e dare subito un segnale forte“.

“Pensiamo a un traguardo per volta, speriamo di partire meglio rispetto all’anno scorso. Aver confermato la squadra dell’anno scorso per noi è sicuramente un vantaggio, siamo in grado di affrontare le partite subito con delle conoscenze maggiori. Ritengo che sia un campionato con squadre più forti rispetto all’anno scorso. È un bel segnale per la Serie A. Domani è una partita particolare, ma ci arriviamo con le motivazioni giuste: va affrontata dimostrando di avere subito umiltà, ambizione e voglia di fare subito risultato“.