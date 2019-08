Atalanta, Gasperini si sofferma sui sorteggi: “abbiamo trovato i mostri”

“Il sorteggio della Champions League mi lascia molto fiducioso, perche’ poteva andare peggio, ma non troppo: una squadra come lo Shakhtar non e’ da sottovalutare. Abbiamo trovato i ‘mostri’, i piu’ forti, il Manchester City”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in vista della sfida di campionato contro il Torino. “Abbiamo comunque i numeri per giocarci la qualificazione agli ottavi. E ho avuto la fortuna di conoscere Pep Guardiola, per me e’ l’allenatore numero uno in assoluto. E’ una grandissima persona. Io conosco bene il suo collaboratore, Manuel Estiarte, il piu’ grande pallanuotista spagnolo: quando fui esonerato dall’Inter (settembre 2011, ndr), mi invito’ qualche giorno a Barcellona da lui. Gesto e giornate indimenticabili”.

“Il Torino ha perso la grande opportunita’ di approdare ai gironi, come noi la scorsa estate col Copenaghen. Certo, ripetere quello che poi abbiamo ottenuto noi e’ come il mare tra il dire il fare”.