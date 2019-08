Atalanta, Muriel: “Qui ho trovato un ambiente bellissimo, spero di affermarmi”

E’ già innamorato di Bergamo e dell’Atalanta Luis Muriel. L’attaccante ex Lecce, Udinese, Samp e Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport, si è detto prontissimo per la nuova avventura: “Qui ho trovato un ambiente bellissimo, c’è tanto entusiasmo. I compagni sono spettacolari, è difficile trovare un gruppo così, che ti faccia sentire subito parte del team. Per me è stato facile entrare nei meccanismi della squadra, sembra che sia qui da tanto tempo. Il modo di lavorare del mister aiuta a entrare subito nei meccanismi della squadra. Questa è una macchina ben rodata: sono poche le cose su cui lavorare. Gasperini ha le idee precise e questo team le porta avanti da tanto tempo. L’importante è mantenere i piedi per terra e continuare a migliorare”, ha proseguito il colombiano.

“Giocare la Champions a San Siro sarà molto importante. Avremo tanti tifosi a guardarci, speriamo di fare molto bene. Siamo pronti a lottare qui a Bergamo, a Milano e fuori casa. Qui mi trovo molto bene: voglio dare il massimo contributo al mister e alla squadra. So di essere arrivato in club importante, vorrei affermarmi e fermarmi qui”, ha concluso Muriel.