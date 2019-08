Atletico Madrid, tegola Diego Costa: lesione agli adduttori, i Colchoneros tornano sul mercato?

Lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra: questa la diagnosi per Diego Costa a seguito dell’infortunio subito durante la partita amichevole giocata a Stoccolma contro la Juventus. Lo rende noto l’Atletico Madrid, spiegando che l’attaccante è stato sottoposto a una risonanza magnetica. Non è stata comunicata l’entità della lesione, ma Diego Costa dovrà stare fermo da alcune settimane ad un mese. Brutte notizie anche per il Milan che sperava di poter chiudere l’operazione Correa, che a questo punto resterà all’Atletico. Colchoneros che potrebbero decidere di tornare sul mercato per cercare un sostituto. Occhio allo svincolato Fernando Llorente, obiettivo anche della Fiorentina. Nel frattempo è sempre più vicino il passaggio all’Atletico Madrid di Rodrigo dal Valencia, ex obiettivo del Napoli. Il calciatore spagnolo non si è allenato con i Murcielagos.