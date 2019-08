Bale-Real Madrid, alta tensione: le rivelazioni della stampa spagnola

Rottura definitiva tra Bale e l’allenatore Zinedine Zidane, nelle ultime ore sono arrivate rivelazioni da parte della stampa spagnola, il gallese è stato ‘beccato’ a giocare a golf a Boadilla, vicino Madrid, mentre la sua squadra perdeva l’ennesima amichevole pre-stagionale. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese: “spero che si sia allenato li’, noi siamo qui e pensiamo alla squadra – ha detto Zizou – Vedremo quando torneremo. Non impediro’ a nessuno di fare una cosa, ognuno deve assumersi le proprie responsabilita’. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, non entrero’ nella sua vita personale. Penso che l’allenamento l’abbia fatto e comunque non rispondero’ se ha avuto un comportamento poco professionale o meno”, su Mariano Diaz, un altro potenziale esubero: “Vedremo, fino al 31 agosto tutto puo’ succedere”.