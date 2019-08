Barcellona, gli aggiornamenti sull’infortunio di Messi: attacco decimato per la gara con il Betis

Rientro lampo per Lionel Messi, tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo l’infortunio rimediato al polpaccio a inizio agosto. La stella del Barcellona ha svolto un lavoro personalizzato in mattinata per poi aggregarsi al gruppo al pomeriggio: aumentano così le speranze che possa scendere in campo per il match di campionato di domenica contro il Betis Siviglia. I catalani devono far fronte già all’assenza di Luis Suarez, out un mese per un problema al soleo, e di Ousmane Dembélé, infortunatosi al ginocchio e indisponibile per cinque settimane.