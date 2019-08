Barcellona-Napoli, lo sfottò di Manolas ai blaugrana è clamoroso: il gesto a Suarez [FOTO]

Nella serata di ieri è andata in scena una partita interessante a livello internazionale, quella tra Barcellona e Napoli, netto successo dei blaugrana che hanno vinto con il netto risultato di 4-0, punteggio che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. E’ stata tutta tranne che un’amichevole, durante il match si è verificato un episodio clamoroso. Il neo azzurro Kostas Manolas nel corso di un diverbio con l’attaccante Luis Suarez ha mostrato con le dita il numero 3 con riferimento al successo della Roma per 3-0 sul Barça della Champions del 2018, una rimonta incredibile e che ha portato alla qualificazione della Roma e suggellata proprio dalla rete del greco.