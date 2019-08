Bari, Antenucci sicuro protagonista: “sono pronto per questa nuova sfida”

Il Bari è una seria candidata alla vittoria finale del campionato di Serie C, un sicuro protagonista si candida ad essere l’attaccante Antenucci. “A me piacciono le sfide, esserne protagonista. A Torino, come a Ferrara, ho vissuto il sogno della massima serie. Arrivo con grande entusiasmo a Bari ed e’ stato un piacere riscontrare in questo gruppo la stessa voglia e lo stesso spirito di sacrificio. Sono ragazzi bravi e disponibili, che in campo danno l’anima. Mi sono subito trovato a casa”, ha detto l’attaccante ex Spal.

Parla anche Emmanuele Esposito, da quattro anni capitano del Picerno. “Finalmente la serie C. Per noi e tutta Picerno e’ una grandissima soddisfazione. Quando sono arrivato, non mi aspettavo un’accoglienza cosi’ calorosa. I tifosi mi hanno sempre trattato bene, c’e’ stato rispetto reciproco. Io volevo restare qui, continuare la mia carriera a Picerno”, ha affermato l’attaccante napoletano. Il terzo a parlare e’ Andrea Brighenti, punta del Monza. “Non possiamo nasconderci, sappiamo che siamo tra i club favoriti per la promozione in B. Il primo tempo di Firenze ci ha dato la consapevolezza del nostro valore, abbiamo giocato alla pari con i viola. Pero’ ora dobbiamo concentrarci sul campionato, la C e’ qualcosa a parte. Ci sono molti ostacoli, e’ un percorso duro: conta la qualita’ ma anche la cattiveria”.

Infine, Francesco Gagliardi, difensore centrale nella Pianese. “C’e’ molta emozione per questa prima giornata di campionato, ma allo stesso tempo tanta voglia di iniziare a giocare per i tre punti. E’ da piu’ di un mese che ci prepariamo per questa nuova sfida, veniamo da una stagione storica per la Pianese: domenica a Vercelli ci sara’ il nostro storico esordio tra i professionisti, c’e’ curiosita’ da parte nostra di capire se saremo all’altezza della situazione”, ha affermato Gagliardi.