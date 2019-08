Bayern, è il giorno di Coutinho. E Cuisance si presenta: “Grande passo per me”

Giornata importante sul mercato, quella di ieri, per il Bayern Monaco: ufficializzati infatti Philippe Coutinho e Micheal Cuisance. Per il brasiliano, visite mediche e firma nella giornata odierna.

Il francese, invece, si è presentato a stampa e tifosi, introdotto dal ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic: “E’ un giocatore di grande talento e nella sua prima stagione da professionista è stato eletto miglior giocatore del club. Ha grandi qualità e un incredibile potenziale, con noi migliorerà tantissimo. Siamo felici di averlo con noi“. Cuisance afferma invece: “So che questo è un grande passo per me. Mi sento pronto e sono molto orgoglioso di indossare la maglia del Bayern. E’ una bella cosa che altri giocatori francesi come me siano in squadra. Mi aiuterà senz’altro nell’integrarmi al meglio in questa squadra“.