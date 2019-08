Bayern Monaco, c’è la firma di Coutinho: “Per me inizia una nuova sfida”

Dopo le visite mediche e la firma, Philippe Coutinho è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l’acquisto del brasiliano dal Barcellona con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. “Per me è l’inizio di una nuova sfida in un nuovo paese, con uno dei migliori club in Europa. Non vedo l’ora di iniziare, ho le stesse grandi ambizioni del Bayern“, ha detto il calciatore.

Il Barcellona, dal canto suo, comunica in una nota i dettagli dell’affare: 8,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. I bavaresi pagheranno anche l’ingaggio del giocatore, che guadagna circa 12 milioni netti a stagione.