Pari, per 3-3, contro la Vastese, formazione che milita nel campionato di Serie D e allenata dall’ex portiere Marco Amelia. Questo il risultato del test amichevole del Benevento di Pippo Inzaghi qualche giorno dopo la sconfitta casalinga e la conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. In rete sono andati Di Serio, Kragl e Goddard.