Boca Juniors, De Rossi ancora assente: il centrocampista non è stato convocato

L’avventura di Daniele De Rossi con il Boca Juniors continua, il centrocampista ex Roma si candida ad essere protagonista con l’intenzione di tornare decisivo dopo una stagione deludente con i giallorossi. Bisognerà attendere però per vederlo in campo, De Rossi infatti non è stato inserito nella lista dei convocati dal tecnico Gustavo Alfaro per la trasferta di Paranà contro il Patronato, match valido per la seconda giornata della Primera division argentina, la partita è in programma tra domenica e lunedì, l’esordio potrebbe avvenire il 13 agosto contro l’Almagro in Copa Argentina.