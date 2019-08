Daniele De Rossi non indosserà la solita maglia numero 16 in occasione del suo debutto in Copa Libertadores con la maglia del Boca Juniors. Questo perché gli ‘Xeneizes’ hanno dato in prestito Cristian Pavon ai Los Angeles Galaxy, l’ex capitano della Roma prenderà il suo posto e per le regole della Conmebol dovrà indossare il numero che aveva Pavon, cioè il 7. Il Boca Juniors scenderà in campo nella notte tra il 21 e il 22 agosto a Quito contro la LDU nell’andata dei quarti di finale.