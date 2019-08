Bologna-Hellas Verona, convocati di Mihajlovic e conferenza di De Leo: “Il mister è sempre presente”

Bologna-Hellas Verona, comincia domani la stagione dei felsinei del tecnico Mihajlovic, che seppur indirettamente sarà presente alla partita. Si sta sottoponendo alle cure il tecnico serbo, nella conferenza stampa della vigilia si è così presentato il collaboratore tecnico Emilio De Leo. Queste le sue parole.

“Mister Mihajlovic è sempre presente, lo sentiamo prima e dopo la gara, oltretutto segue live tutti gli allenamenti ed esprime le sue considerazioni. Si raccomanda sempre di avere l’approccio giusto, l’atteggiamento è fondamentale per vincere. Il nostro obiettivo sarà quello di trasformare lo straordinario finale di stagione dell’anno scorso in normalità” .

“A Pisa abbiamo avuto un buon approccio. Sicuramente vorremmo rivedere l’attenzione agonistica mostrata in tutti i 90 minuti. Fin dove riusciamo ad avere ritmi alti la squadra esprime prestazioni di buon livello. Pensiamo solo alla partita di domani, non possiamo permetterci di sottovalutare l’avversario. Non ci piace fare tabelle, dobbiamo sempre rimanere concentrati e mantenere giusta determinazione“.

“Abbiamo una rosa ampia, questo è un bene perché possiamo fare delle scelte in base alle squadre che andiamo ad affrontare. Avere la possibilità di cambiare la struttura offensiva non credo sia una cosa da sottovalutare”, ha dichiarato De Leo. Infine sullo stato di salute della squadra e l’inserimento dei nuovi acquisti. “Dzemaili è recuperato e sarà a disposizione. Verrà anche Schouten che però ha fatto pochi allenamenti, per vederlo in campo servirà qualche seduta in più“.

Questa la lista dei convocati.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski;

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye e Tomiyasu;

Centrocampisti: Dzemaili, Kingsley, Poli, Schouten, Soriano e Svanberg;

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander e Skov Olsen.