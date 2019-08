Bologna-Hellas Verona, Juric alla vigilia: tra dubbi di formazione e indisponibili

Dopo il ritorno in Serie A, l’Hellas Verona si appresta ad esordire in campionato in casa del Bologna. Queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa della vigilia.

“Ho preparato la partita in base alle caratteristiche di chi ha lavorato meglio dal ritiro in avanti, quindi su di noi. Poi è chiaro che comunque ci adatteremo al Bologna. Bessa è infortunato, mentre Amrabat e Adjapong saranno convocati. Domani a centrocampo punterò comunque su Henderson: Sofyan è il giocatore che per caratteristiche più si avvicina a Badu ma si è allenato troppo poco per schierarlo. Tutino falso nove? E’ un’opzione. Mihajlovic? Per il Bologna è una situazione molto particolare a livello emotivo ma non so dire quanto influirà sulla loro prestazione. L’importante è che lui esca vincitore da questa battaglia“.