Bologna, le parole di De Leo alla vigilia della gara con il Pisa. Messaggio di Dzemaili a Mihajlovic

“Per quanto riguarda l’impostazione del lavoro siamo quotidianamente in contatto con mister Mihajlovic, segue tutti gli allenamenti in diretta e ci fornisce indicazioni in tempo reale. E ci tengo a sottolineare che c’è stata grande disponibilità da parte della squadra: non era facile reagire alla notizia del mister, ma stiamo ritrovando la nostra identità e chiunque arriverà si inserirà in una mentalità ben definita”. Queste le parole di Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, alla vigilia dell’esordio in Coppa Italia sul campo del Pisa, match valido per il terzo turno della competizione nazionale. “Non dobbiamo sottovalutare la nostra avversaria, una squadra che viene da una grande cavalcata e sicuramente avrà entusiasmo – ha aggiunto De Leo in conferenza stampa – Noi siamo carichi, i ragazzi sono molto concentrati e pronti per la partita di domani”.

Presente in conferenza anche Blerim Dzemaili, che lancia un messaggio a Mihajlovic: “Quando ci siamo trovati in questa situazione sapevamo di dover dare qualcosa in più – ha spiegato lo svizzero – Lo staff sta facendo un lavoro eccellente e tutti insieme dobbiamo andare verso la stessa direzione: lo dobbiamo al mister“. Dzemaili alle prese con un infortunio: “Nonostante non sia ancora al cento per cento andrò con la squadra. Non so ancora se mi siederò in panchina o meno ma l’importante è stare col gruppo”.