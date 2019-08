Bologna, le prime parole di Medel: “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…”

“Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A.

Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una grande persona e sono felice di averlo di nuovo come compagno. Mihajlovic? E’ un guerriero, non è facile lottare contro queste malattie, ma supererà tutto con l’aiuto della sua famiglia e la gente che gli vuole bene. Obiettivi? Spero che il Bologna possa fare un grande campionato, meglio dell’anno scorso”.