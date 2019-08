Bologna-Spal, le formazioni ufficiali: subito in campo Medel

Bologna-Spal, formazioni ufficiali – Un’ora circa al fischio d’inizio della sfida tra rossoblu e biancazzurri. Prima di Mihajlovic in campo davanti al proprio pubblico dopo aver terminato il ciclo di cure per la leucemia. Il Bologna cerca la vittoria in seguito al pari di Verona al debutto. Di fronte una Spal arrabbiata per aver perso in maniera rocambolesca all’esordio in casa contro l’Atalanta: dopo un rassicurante 2-0 e infatti arrivata la rimonta degli orobici che hanno poi conquistato i tre punti. Per i padroni di casa novità Medel, subito nella mischia dopo l’annuncio di questi giorni.

Bologna: Skorupski; Dijks, Denswil, Danilo, Tomiyasu; Poli, Medel, Soriano; Sansone, Destro Orsolini.

Spal: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.