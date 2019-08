Bologna-Spal, De Leo in conferenza: il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel

Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli obbiettivi tecnico tattici e caratteriali. Noi abbiamo le idee chiare, dobbiamo ritrovare da subito la nostra leggerezza ed il nostro coraggio. Siamo totalmente concentrati sui nostri obiettivi, domani abbiamo una grande occasione davanti al nostro pubblico. L’acquisto di Medel è molto importante per noi, parliamo di un calciatore bravo in fase di transizione e anche capace di impostare. Dal punto di vista caratteriale è un innesto ottimo, servirà da traino per il nostro gruppo. La Spal? Ha un’identità di gioco ben definita: sono molto organizzati e cercano sempre di costruire. L’elemento positivo è che sanno mettere in pratica molto bene ciò che gli chiede l’allenatore”.

Presente accanto a De Leo anche il vice di Mihajlovic, Miroslav Tanjga. “Parlo tutti i giorni con Sinisa, l’unica differenza è che ora è qui con noi invece gli altri giorni ci videochiamiamo. La sua presenza deve essere una spinta in più per la squadra. Non cerchiamo alibi, domani dobbiamo vincere. A Verona dovevamo fare meglio, nel secondo tempo abbiamo fatto un paio di cambi ma non siamo riusciti a cambiare la situazione. Dobbiamo mostrare più personalità e assumerci dei rischi”.