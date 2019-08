Borussia Dortmund-Udinese, la telecronaca razzista lascia sgomenti

Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno dei due ha voluto inoltre chiudere la deprecabile performance imitando la voce di Hitler.

Il Borussia Dortmund ha condannato l’episodio, rimuovendo il video e dichiarando che “il tentativo di parodia si è rivelato del tutto inappropriato” e che i due si sono scusati: “Hanno riconosciuto pubblicamente il loro comportamento scorretto una settimana fa e hanno promesso che non si sarebbe più verificato, già a partire dalla trasmissione successiva che hanno condotto. Non c’è niente da aggiungere”.