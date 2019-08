Brasile, i convocati di Tite per le amichevoli con Colombia e Perù: ci sono 4 “italiani”

C’e’ anche Neymar tra i convocati del ct del Brasile, Tite, in vista delle amichevoli di inizio settembre con Colombia e Perù. Viste alcune assenze obbligate – Gabriel Jesus per squalifica e Alisson per infortunio – e la volontà di rinnovamento, la lista comprende anche parecchie novità. Prima convocazione per il difensore dell’Udinese Samir, l’attaccante del Flamengo Bruno Henrique e il portiere del Ponte Preta Ivan. Dall’Italia, raggiungeranno Miami (Usa) l’1 settembre anche Alex Sandro della Juventus, Allan del Napoli e Paquetà del Milan. Questi i convocati da Tite per le amichevoli con la Colombia (6 settembre a Miami) e il Perù(10 settembre a Los Angeles).

Portieri: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras).

Difensori: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (S.Paolo), Eder Militao (Real Madrid), Fagner (Corinthians), Jorge (Santos), Marquinhos e Thiago Silva (Paris SG), Samir (Udinese).

Centrocampisti: Allan (Napoli), Arthur (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paqueta (Milan), Philippe Coutinho (Barcellona).

Attaccanti: Bruno Henrique (Flamengo), David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Neymar (Paris SG), Richarlison (Everton), Vinicius Junior (Real Madrid).