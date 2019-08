Brescia, Balotelli si presenta: “Quando l’ho detto a mia mamma si è messa a piangere. Ho sentito Mancini…”

Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza.

“Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era la possibilità di venire qui, si è messa a piangere, era contentissima. Se ho sentito Mancini? Sì, mi ha fatto gli auguri. La Nazionale? E’ chiaro che andare agli Europei è un mio obiettivo. Cosa mi aspetto dalla Serie A? Vediamo, non è ancora iniziata. Mi auguro che non accada quanto già successo quando giocavo prima in Italia. Cosa ho maturato all’estero? Ho passato più anni che in Italia“.