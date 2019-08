Brescia, carica ed entusiasmo Donnarumma: “Non vedo l’ora di iniziare questa Serie A”

“Sono felicissimo, non vedo l’ora di iniziare, voglio fare questa Serie A e farla bene. Venivo da una stagione importante a Empoli, mi dovevo riconfermare, ho fatto tanti gol ma la vittoria del campionato del Brescia è stata qualcosa di importante e di straordinario“. Sono queste le parole dell’attaccante del Brescia Alfredo Donnarumma ai microfoni di Sky Sport 24.

“Ci sarà sicuramente un motivo se arrivo soltanto adesso in A – prosegue – ma è anche vero che in Italia ci sono idee particolari sui giocatori che fanno bene nelle categorie inferiori, spesso si pensa che non possano fare la massima serie. Secondo me va data la possibilità, poi sarà il campo a giudicare. Anche Caputo ha sempre fatto bene in Serie B, non gli era mai stata data la possibilità di giocare in A, ma alla prima occasione ha fatto benissimo non bene, è un esempio per tutti noi giocatori che dopo tanti anni nelle categorie inferiori arriviamo nel massimo campionato“.

“Sta nascendo un Brescia che deve dare continuità a quello che ha fatto l’anno scorso, abbiamo un gruppo fantastico di giocatori che vogliono fare la A, stiamo lavorando tanto e bene e siamo carichi per questa avventura che ci attende. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, siamo già un grande gruppo, la Serie A deve essere motivo d’orgoglio, non ci deve spaventare, il campionato sarà lungo e duro, ma noi dobbiamo concentrarci per fare una grande stagione. Non dobbiamo essere presuntuosi, facciamo il campionato più importante, quindi penso che qualcosa bisogna fare per avere una mano d’aiuto, il presidente sa quello che deve fare, noi dobbiamo pensare solo a lavorare e al campo, se arrivano rinforzi ci fa piacere, ma tocca alla società valutare e decidere“.