Brescia, febbre Balotelli: mille tifosi presenti al primo allenamento di Super Mario

E’ iniziata l’avventura di Mario Balotelli con la maglia del Brescia. Tanto entusiasmo tra i tifosi alla notizia del suo arrivo, per l’ufficialità e per la presentazione di ieri. Ma non è finita, anzi è solo cominciata. Un altro bagno di folla oggi pomeriggio al centro sportivo di Torbole Casaglia, dove l’attaccante ha trovato almeno mille supporter ad accoglierlo. L’appuntamento sul campo per i primi test fisici era fissato per le 17, ma il calciatore si è presentato al campo già alle 15. Dopo i test, Balotelli ha partecipato alla riunione tecnica e poi con la squadra è tornato sul terreno di gioco.