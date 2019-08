Brescia, bomber a confronto: Hubner incontra Balotelli [FOTO]

Il Brescia ha piazzato un colpo veramente clamoroso per il campionato di Serie A, si tratta dell’attaccante Mario Balotelli tornato in Italia con l’intenzione di tornare grande protagonista e riconquistare la maglia della Nazionale. Visita di buon auspicio per l’ex calciatore del Marsiglia, è stato accolto e riabbracciato al Brescia lo storico centravanti Dario Hubner, che con la maglia del Brescia, fra il 1997 e il 2001 ha segnato 85 reti in 143 presenze. Lo stesso Mario Balotelli ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae accanto all’ex calciatore, “Grande Mario”, è stata l’immediata risposta da parte di Hubner.