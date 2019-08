Il Brescia cerca una nuova impresa, Corini dà indicazioni sulla gara contro il Milan e su Balotelli

“Affronteremo il Milan in difficolta’ mentre noi abbiamo la testa piu’ libera? Onestamente non credo a questo tipo di semplificazioni. Credo invece nella necessita’ di pensare soltanto a noi stessi dopo una vittoria che deve darci ancora piu’ senso di responsabilita'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della partita contro il Milan a San Siro che l’obiettivo di bissare la vittoria contro il Cagliari: “So l’effetto che quello stadio da’ – dice ancora Corini -, ma ai miei ragazzi ho detto di pensare soltanto alla fortuna che hanno di poter giocare li’ e al fatto che se lo sono meritato”. Su Balotelli: “Mario lavora per trovare la miglior condizione e lo aspettiamo. Conoscete comunque il mio pensiero: tutti i giocatori che entrano nel gruppo per me sono uguali per cui lo allenero’ e lo valutero’ sempre sullo stesso piano degli altri”.